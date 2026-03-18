双子出産の中川翔子、“全然似てない”息子2人の姿公開「どちらも可愛くて二卵性双子たのしすぎる」
【モデルプレス＝2026/03/18】歌手でタレントの中川翔子が3月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子の子どもたちの姿を披露した。
【写真】40歳双子出産タレント「全然似てなくて…」双子が動き回る様子
中川は「全然似てなくて どちらも可愛くて 二卵性双子たのしすぎる毎日」と、双子が並んで過ごす様子を投稿。ベビー服を着た双子が、それぞれ違った表情や雰囲気を見せる、微笑ましいショットを披露した。
この投稿には「双子ちゃん可愛すぎる」「全然似てないのがまた良い」「癒される」「毎日が楽しそう」「どっちも天使」「成長が楽しみすぎる」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳双子出産タレント「全然似てなくて…」双子が動き回る様子
◆中川翔子、二卵性双子の成長を報告
中川は「全然似てなくて どちらも可愛くて 二卵性双子たのしすぎる毎日」と、双子が並んで過ごす様子を投稿。ベビー服を着た双子が、それぞれ違った表情や雰囲気を見せる、微笑ましいショットを披露した。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿には「双子ちゃん可愛すぎる」「全然似てないのがまた良い」「癒される」「毎日が楽しそう」「どっちも天使」「成長が楽しみすぎる」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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