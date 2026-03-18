フジ勝野健アナ「ぽかぽか」卒業と退社を報告 卒業ソングの弾き語りも披露・今後についても説明「もし仕事があればお願いします」
【モデルプレス＝2026/03/18】フジテレビの勝野健アナウンサー（26）が3月18日、同局系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に生出演。同局を退社することを報告した。
【写真】26歳イケメンフジアナの和装姿
3月12日に自身のInstagramを通じて、結婚と3月末で同局を退所することを報告していた勝野アナ。今回の放送では「ぽかぽか 卒業ソング歌謡祭」と題してゲストが登場し、卒業ソングを次々と歌唱。勝野アナは、アンジェラアキの楽曲「手紙」をゲストと共に弾き語りした。
演奏を終えると、晴れやかな表情で「結婚をおきに京都のほうに…」と拠点を京都に移すことを明かし、「スタジオでの『ぽかぽか』は今日で最後に」と報告。元々、情報や報道志望だったことについて触れられると、「本当は『ぽかぽか』もっとやりたいアナウンサーたくさんいるだろうな『なんで俺なんだよ』って思っていた時もあったんですけど、やっぱりみなさんと番組を作り上げていく体験と経験が本当にどんどん楽しくなっていって辞めたくないなって…」と名残惜しそうに明かした。
今後については「京都ではフリーでやっていこうかなと思っているので、もし仕事があればお願いします！」とカメラ目線でアピールしていた。（modelpress編集部）
1999年11月11日生まれ、千葉県出身。慶應義塾大学経済学部卒業。「ぽかぽか」水曜日の進行を務めるほか、「めざましテレビ」「Live News イット！」なども担当している。
情報：フジテレビ
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◆勝野健アナ、退社を生報告
3月12日に自身のInstagramを通じて、結婚と3月末で同局を退所することを報告していた勝野アナ。今回の放送では「ぽかぽか 卒業ソング歌謡祭」と題してゲストが登場し、卒業ソングを次々と歌唱。勝野アナは、アンジェラアキの楽曲「手紙」をゲストと共に弾き語りした。
今後については「京都ではフリーでやっていこうかなと思っているので、もし仕事があればお願いします！」とカメラ目線でアピールしていた。（modelpress編集部）
◆勝野健アナウンサープロフィール
1999年11月11日生まれ、千葉県出身。慶應義塾大学経済学部卒業。「ぽかぽか」水曜日の進行を務めるほか、「めざましテレビ」「Live News イット！」なども担当している。
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