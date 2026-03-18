ものまねタレントのキンタロー。さんが2026年3月17日、「切実」な訴えをXで明かした。

「大体すべてこの街はMサイズ」

キンタロー。さんは「お願いです！！ 切実です！！」とし、「マスク『Lサイズ』もっと置いてください！」と訴えた。

「3件目でようやくあった 残り1個！！！」だったとして、Lサイズのマスクの写真を公開。「顔デカの苦悩」と自虐しつつ、「セブンさんありがとう」と感謝をつづった。

「大体すべてこの街はMサイズ」と悲しみを吐露。

キンタロー。さんは、マスクのサイズだけでなくカラーバリエーションにも思うところがある様子。

「あと欲を言えば 女系カラーも欲しいです」「ブラック1択 ベージュとかピンクとか...」とリクエストした。

「無事にピンクマスクLサイズもゲット」

キンタロー。さんの投稿には、「忙しい時はコンビニにしか行けない時がありますもんね コンビニもこの時期は花粉症の方が苦しんでるからマスクは色んな種類を置いて欲しいですね」「小さいと耳ちぎれるかと思うくらい痛くなる時ありますよね」など、共感の声が寄せられた。

「私はベージュの大きいめサイズをネットでまとめ買いしてるよ」「あたしも大き目マスク愛用してるので、ずっとスリコのマスク使ってます 黒や白でなく、淡い色味なのでオススメですよ」など、大きめのマスクを愛用するユーザーからのアドバイスもある。

キンタロー。さんは、「キンタローさん！ 知ってるかもですが、Amazonにて発見しました！」とのリプライに、「やはりネットすか！ さっきみんなからのアドバイスでダイソーにも行き、無事にピンクマスクLサイズもゲット」と報告。「みんなありがとう」と感謝をつづっている。