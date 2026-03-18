2匹の猫たちがそれぞれ毛づくろいをしていたそうで…？まるで息を合わせたかのような光景がすごいと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で24万回表示を突破し、「某ペアのような見事なシンクロ」「ピッタリですねー」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：同じ場所で毛づくろいをしていた『2匹の猫』…思わず撮影した『可愛すぎる瞬間』】

息ぴったり！

Xアカウント「おはぎともなかと時々オトン」に投稿されたのは、猫の『おはぎ』ちゃんと『もなか』ちゃん。喧嘩をすることもあるそうですが、本当は仲良しだそう。そんな２匹が思わぬ行動をとったのだといいます。

同じタイミングで毛づくろいをしていたというおはぎちゃんともなかちゃん。別々に毛づくろいをしていた２匹ですが、驚くことにすっかり同じポーズで毛づくろいをしていたのだとか。

股を開き右足をピンとあげる姿は、2匹でそろえたかのように見事な光景だったそう。あまりにもぴったりだったので、「シンクロ率100%」だったと飼い主さんはいいます。

他の投稿でも、シンクロしているかのような姿を見せてくれたおはぎちゃんともなかちゃん。それぞれが椅子の上で同じ向きで丸まって寝ていたり、互い違いの向きで同じ体勢で座り込んだりしていました。実は、2匹一緒に写真を撮らせてくれることは少ないとのこと。それでも、2匹の行動がぴったりと合う瞬間がたくさんあるのは、きっと仲が良いからなのでしょうね。

見事なシンクロに称賛の声

シンクロしたおはぎちゃんともなかちゃんの姿を見た方たちから「本当に、100%ですね」「金メダルにゃ」などの声が寄せられていました。

息ぴったりなおはぎちゃんともなかちゃんにXユーザーから称賛の声が送られました。

Xアカウント「おはぎともなかと時々オトン」では、おはぎちゃんともなかちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「おはぎともなかと時々オトン」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。