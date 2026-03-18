WBC

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた決勝でベネズエラが米国を3-2で下し初優勝を飾った。これで全日程が終了。公式のタイトルではないが、準々決勝で敗れた日本代表「侍ジャパン」の源田壮亮内野手（西武）が“首位打者”に輝いた。

源田は準々決勝までの全試合に出場。主に下位打線を任されながら、10打数5安打で打率.500をマークした。四球も4つ選ぶなど選球眼も冴えわたり、出塁率（.667）でも大会No.1に輝いている。

1次ラウンド全体でも首位打者に輝き、最後までその座を守り切った源田。チーム成績にも左右されるため、大会ベストナインは逃したものの、守備の名手というイメージが強い源田は打撃でも存在感を示した。

他の打撃成績を見ると、本塁打はメキシコのデュランと、イタリアのパスカンティーノ、ドミニカ共和国のカミネロ、大谷の4選手が3本塁打で並び、打点は韓国のムン・ボギョンとドミニカ共和国のタティスJr.が11打点で1位となった。

以下、主な打撃項目のランキング（規定は「試合数×3.1」で計算）

■打率

1位 源田（日本） .500

2位 大谷（日本） .462

3位 A.マルティネス（キューバ） .462

■本塁打

1位 大谷（日本） 3本

1位 J.カミネロ（ドミニカ共和国） 3本

1位 J.デュラン（メキシコ） 3本

1位 V.パスカンティーノ（イタリア） 3本

■打点

1位 ムン・ボギョン（韓国） 11打点

1位 タティスJr.（ドミニカ共和国） 11打点

3位 L.アラエス（ベネズエラ） 10打点

■盗塁

1位 T.C.ジェン（台湾） 4盗塁

2位 周東（日本） 3盗塁

2位 M.ガルシア（ベネズエラ） 3盗塁

2位 B.ウィットJr.（米国） 3盗塁

2位 S.フェアチャイルド（台湾） 3盗塁

2位 G.ペルドモ（ドミニカ共和国） 3盗塁

■出塁率

1位 源田（日本） .667

2位 大谷（日本） .611

3位 G.ウルシェラ（コロンビア） .583



（THE ANSWER編集部）