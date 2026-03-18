源田壮亮【写真：ロイター】

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WBC

　第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた決勝でベネズエラが米国を3-2で下し初優勝を飾った。これで全日程が終了。公式のタイトルではないが、準々決勝で敗れた日本代表「侍ジャパン」の源田壮亮内野手（西武）が“首位打者”に輝いた。

　源田は準々決勝までの全試合に出場。主に下位打線を任されながら、10打数5安打で打率.500をマークした。四球も4つ選ぶなど選球眼も冴えわたり、出塁率（.667）でも大会No.1に輝いている。

　1次ラウンド全体でも首位打者に輝き、最後までその座を守り切った源田。チーム成績にも左右されるため、大会ベストナインは逃したものの、守備の名手というイメージが強い源田は打撃でも存在感を示した。

　他の打撃成績を見ると、本塁打はメキシコのデュランと、イタリアのパスカンティーノ、ドミニカ共和国のカミネロ、大谷の4選手が3本塁打で並び、打点は韓国のムン・ボギョンとドミニカ共和国のタティスJr.が11打点で1位となった。

　以下、主な打撃項目のランキング（規定は「試合数×3.1」で計算）

■打率
1位　源田（日本）　.500
2位　大谷（日本）　.462
3位　A.マルティネス（キューバ）　.462

■本塁打
1位　大谷（日本）　3本
1位　J.カミネロ（ドミニカ共和国）　3本
1位　J.デュラン（メキシコ）　3本
1位　V.パスカンティーノ（イタリア）　3本

■打点
1位　ムン・ボギョン（韓国）　11打点
1位　タティスJr.（ドミニカ共和国）　11打点
3位　L.アラエス（ベネズエラ）　10打点

■盗塁
1位　T.C.ジェン（台湾）　4盗塁
2位　周東（日本）　3盗塁
2位　M.ガルシア（ベネズエラ）　3盗塁
2位　B.ウィットJr.（米国）　3盗塁
2位　S.フェアチャイルド（台湾）　3盗塁
2位　G.ペルドモ（ドミニカ共和国）　3盗塁

■出塁率
1位　源田（日本）　.667
2位　大谷（日本）　.611
3位　G.ウルシェラ（コロンビア）　.583

（THE ANSWER編集部）