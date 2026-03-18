◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

サッカー界も新たなファン層拡大に動いている。今週末の２２日、Ｊ１川崎が新国立になって初となるホームゲームをＭＵＦＧ国立で開催する。相手の横浜ＦＭとは同じ神奈川を本拠地とするダービーマッチ。ホーム・Ｕ等々力の球技専用スタジアム化（２９年度末完成予定、約３万５０００人収容）への改修を控え、注目度アップへクラブにとって大きな意味を持つ一戦となる。

昨年、Ｕ等々力ではリーグ１９戦中８戦でチケットが完売し、平日を含め全てのホーム試合で観衆２万人超を達成した。約２万６０００人収容のスタジアムがほぼ毎試合満員となるのは人気の証し。今回、座席数６万７７５０と巨大な箱である国立開催には、クラブ運営側も心血を注ぐ。「川崎から国立へ」（加藤悠也・営業統括部マネジャー）を合言葉に、各沿線に過去最大級のプロモーションを打ち出した。「クラブとして新しいチャレンジ。普段試合に来たことのない方にもフロンターレを楽しんでほしい」と加藤さん。収容人数約２・５倍の国立を埋めるための集客はもちろん、将来を見据えた運営面の予行演習にもなる。

加藤さんは「開業から３年後、５年後を見据え、川崎を中心にファンの裾野を広げたい」とクラブの価値向上を目指し、本拠地改修後の姿を描く。今回の国立開催では、午（うま）年になぞらえ流鏑馬（やぶさめ）による始球式ならぬ「始弓式」の演出などユニークなイベントを実施する。１７年以降、４度Ｊ１制覇の強豪。「愛されて勝つ」の理念を掲げ、人気クラブがさらに上を目指す姿勢は、Ｊリーグの進むべき未来とも重なる。（サッカー担当・岩原 正幸）

◆岩原 正幸（いわはら・まさゆき）２００４年入社。サッカーキャップ。川崎などを担当。