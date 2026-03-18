１８日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、冒頭で東京の桜が、この日は「開花」とならなかった様子を生中継した。

番組では、スタート直後の午後２時ごろ、東京・千代田区の靖国神社を東京管区気象台の職員が訪れて桜の標本木の観測を行う様子を生中継したが、咲いている花の数は２輪。開花の発表基準の５、６輪以上に満たなかったため。この日は東京の桜は開花とはならなかった。

司会の宮根誠司氏は「結局、２輪ということですから…」と残念そうな表情でポツリ。しかし、「残念ながら今日の開花はなりませんでした」とリポートした同番組の楠紗友里リポーターの後ろには同じく他局の生番組でリポートする阿部祐二リポーターの姿が…。

桜色のジャンパーを来て他局のカメラに向かって話す、その姿に宮根氏は「後ろ、阿部さんがおるやん。阿部さんを桜に例えたら、何輪になるんや？」と発言。気象コーナー担当の気象予報士・蓬莱大介さんが「阿部さんはカウントしないんですよ。他局をイジったら、あかん」とツッコんだ。

しかし、「完全に開花してたで、阿部さん」と宮根氏のイジリは止まらず。最後も「阿部さんが咲いとるやん。あれ、一輪ちゃうの？ 満開やで、完全に」とイジりまくってた。