本田紗来「人生で初めて髪の毛を染めた」 高校卒業でイメチェン
タレントの本田紗来（18）が18日、横浜市内で行われた没入型体験施設『ワンダリア横浜 Supported by Umios』のメディア発表会に、姉の本田望結（21）、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（43）とともに出席した。
【全身ショット】カワイイ！華やかな衣装で登場した本田紗来＆本田望結ら
今年3月をもって明治大学付属八王子高等学校を卒業したことを報告していた紗来は、この日の会見にも春らしい装いで登場すると「高校卒業して、人生で初めて髪の毛を染めたり、ネイルをしたり…。とっても楽しいです」と笑顔で近況を報告。
姉の望結も「きょうの（紗来が着用した）衣装も、最初は私の衣装かな？と思ったら紗来の衣装だった」と、その成長ぶりに目を丸くし、藤森も「髪色もかわいい！楽しもうぜ〜！」と“チャラく”絶賛した、
同施設は、あす19日に開業する新たな没入型体験施設で、デジタル映像を駆使した非日常空間が広がる。館内には森林や深海などをテーマにした6つのゾーンが用意され、来館者は幻想的な自然や生き物との出会いを体感できる構成となっている。視覚的な美しさに加え、空間を探索する体験型コンテンツが特徴で、日常から切り離された世界観を楽しめる点が大きな魅力だ。
【全身ショット】カワイイ！華やかな衣装で登場した本田紗来＆本田望結ら
今年3月をもって明治大学付属八王子高等学校を卒業したことを報告していた紗来は、この日の会見にも春らしい装いで登場すると「高校卒業して、人生で初めて髪の毛を染めたり、ネイルをしたり…。とっても楽しいです」と笑顔で近況を報告。
同施設は、あす19日に開業する新たな没入型体験施設で、デジタル映像を駆使した非日常空間が広がる。館内には森林や深海などをテーマにした6つのゾーンが用意され、来館者は幻想的な自然や生き物との出会いを体感できる構成となっている。視覚的な美しさに加え、空間を探索する体験型コンテンツが特徴で、日常から切り離された世界観を楽しめる点が大きな魅力だ。