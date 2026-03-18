北斗晶、2歳初孫とのハワイ旅行で予想外の出来事「高い金出して、Hawaiiに行ってこれとは」
タレントの北斗晶（58）が17日、自身のブログを更新。2歳の初孫の“すーちゃん”こと寿々ちゃん（すず／2）と訪れたハワイ旅行中に見舞われた、思わぬ出来事を明かした。
【写真】嵐の中、窓から外をながめる北斗晶の2歳孫
7日にブログで「春休みをいただいておりますので1週間、ブログもお休みさせていただきます」と報告していた北斗。久しぶりの投稿となったこの日は、家族でハワイ旅行へ出かけるも、あいにくの天候に見舞われたことを明かした。
北斗は、台風で荒れるハワイの景色や、部屋の窓から雨に濡れる外の景色を見つめる寿々ちゃんの写真をアップ。「じーちゃんとばーちゃんといい子でお留守番のすーちゃんの1番の楽しみは海とプールで泳ぐこと。だけど…これじゃね〜」と、孫の期待が削がれてしまった状況を嘆いた。
つたない言葉で「ばーちゃん海いく!?」と尋ねてくる孫に対し、「可哀想なくらいでした」と胸中を明かし、「『明日、海行こうね〜!!』とも嘘つける状態じゃない天気予報で」と、回復の兆しが見えない空模様に肩を落としていた。「睡眠時間削って、頑張って働いて高い金出して、Hawaiiに行ってこれとは」と悔しさをにじませている。
この投稿にファンからは「大変でしたね」「お天気…悲しすぎる」「無事帰国されて良かったです」「また行く楽しみが出来ましたね お仕事は、頑張り過ぎずに頑張って下さい」といった同情や励ましの声が寄せられている。
【写真】嵐の中、窓から外をながめる北斗晶の2歳孫
7日にブログで「春休みをいただいておりますので1週間、ブログもお休みさせていただきます」と報告していた北斗。久しぶりの投稿となったこの日は、家族でハワイ旅行へ出かけるも、あいにくの天候に見舞われたことを明かした。
つたない言葉で「ばーちゃん海いく!?」と尋ねてくる孫に対し、「可哀想なくらいでした」と胸中を明かし、「『明日、海行こうね〜!!』とも嘘つける状態じゃない天気予報で」と、回復の兆しが見えない空模様に肩を落としていた。「睡眠時間削って、頑張って働いて高い金出して、Hawaiiに行ってこれとは」と悔しさをにじませている。
この投稿にファンからは「大変でしたね」「お天気…悲しすぎる」「無事帰国されて良かったです」「また行く楽しみが出来ましたね お仕事は、頑張り過ぎずに頑張って下さい」といった同情や励ましの声が寄せられている。