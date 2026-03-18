◇ワールドベースボールクラシック 決勝 ベネズエラ 3-2 アメリカ(日本時間18日、ローンデポ・パーク)

WBC決勝が日本時間18日に行われ、初優勝を飾ったベネズエラ代表が、優勝セレモニーで突如流れた国歌を、全力で歌う姿が話題となっています。

準々決勝で侍ジャパンを下したベネズエラは、優勝候補アメリカ相手にも粘り強い打線が力を発揮。3回に今大会MVPに輝いたマイケル・ガルシア選手の犠牲フライで先制すると、5回には日本戦で逆転の3ランを放ったウィルヤー・アブレイユ選手がセンターへのソロをはなち、2-0とリードを広げます。

一方投手陣も奮起し、8回にアメリカのブライス・ハーパー選手に同点2ランを打たれますが、ここまでわずか3安打におさえます。そして9回表にはエウヘニオ・スアレス選手のタイムリーで勝ち越すと、その裏は守護神のダニエル・パレンシア投手が登場。きっちり3人でおさえ、初優勝を飾りました。

試合後、歓喜の声援が渦巻くなかセレモニーが開催されると、選手や監督ら一人ひとりに金メダルが授与されます。受け取った選手らはメダル授与が終わるまでWBCのマーク型の舞台上で思い思いに過ごし、多くの選手は待つ間、舞台に腰掛け、この世界一の光景に浸る姿がありました。

そしてメダル授与が終わると、いよいよトロフィーを掲げる最も華々しい瞬間を迎えるため、チームスタッフも含め全員が舞台に上がり、再び選手らが歓喜の声を上げます。するとここで突然、予期していなかった国歌の前奏が流れ、腰掛けていた選手らは急いで立ち上がり、話し込んでいた選手は正面を向き直立し、かぶっていた帽子を胸に当て国歌を歌う姿勢になりました。

そして選手らは喜びのなか大合唱。なかでも舞台中央、スタメンマスクをかぶり見事なリードで貢献した主将のサルバドール・ペレス選手も声を張り上げて熱唱し、舞台上段にいたロナルド・アクーニャJr.選手は、胸にこみ上げるものがあったのか、国歌をしみじみ聞き入る姿がありました。

そして国歌を歌い終わると、選手らは紙吹雪が舞う中、トロフィーをかかげ、球場全体が大歓声に包まれました。