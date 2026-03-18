「見る／見られる」都市の舞台──ディオール 2026-27年秋冬ウィメンズコレクション
ディオール（DIOR）は、2026-27年秋冬ウィメンズコレクションを発表しました。ショーの舞台となったのは、パリの中心に位置するチュイルリー公園。この歴史ある庭園をモチーフに、「見ること」と「見られること」という都市の視線の関係性をテーマにしたコレクションが展開されました。
Courtesy of DIOR
チュイルリー公園は16世紀、カトリーヌ・ド・メディシスの命によって造営され、その後ルイ14世の時代に再設計された庭園です。1667年に市民へ開放された際には、訪れる人々に社会的地位にふさわしい装いを求めるドレスコードが存在していました。つまりこの場所は、古くから装いを見せるための舞台でもあったのです。
Courtesy of DIOR
ルイ14世は「見ること」と「見られること」に強い関心を持った王として知られています。ヴェルサイユ宮殿の鏡の間を生み出し、パリの街路に街灯を導入したことも、都市を視覚的に照らし出す試みでした。チュイルリー公園の中心を貫く広い道「グラン・アレ」もまた、人々が互いを眺め、視線を交わすための舞台のような空間です。
Courtesy of DIOR
公園を歩くことは、ひとつのパフォーマンスでもあります。そこに集うパリジャンたちは、それぞれの態度と装いで自身を表現します。日常着であれ華やかな装いであれ、服はそれぞれの役割を演じるための衣装となり、庭園の中に都市の活気が再現されていきます。色彩豊かな衣服は花壇の模様と溶け合い、街の風景と重なり合います。
Courtesy of DIOR
石像の数々は、まるで観客のように人々を見守っています。散策する人々は互いの視線をとらえ、詩人シャルル・ボードレールが「通りすがりの女に」で描いたような、つかの間の出会いが生まれます。数えきれないほどの人物が交差しながらも、決して完全には交わらない都市の物語がそこにはあります。
Courtesy of DIOR
今回のショー空間は、公園の中に再現されたもうひとつの公園として構築されました。現実と人工の境界が揺らぎ、寒さの中で花が咲くような幻想的な風景が広がります。八角形の池「バッサン・オクトゴナル」には人工の睡蓮が浮かび、自然と人工が交差する詩的な情景が演出されました。
Courtesy of DIOR
現実と虚構、自然と人工。
ディオールの2026-27年秋冬コレクションは、パリという都市の風景の中で、装いが生み出す視線のドラマを描き出しています。
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お問い合わせ：
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
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チュイルリー公園は16世紀、カトリーヌ・ド・メディシスの命によって造営され、その後ルイ14世の時代に再設計された庭園です。1667年に市民へ開放された際には、訪れる人々に社会的地位にふさわしい装いを求めるドレスコードが存在していました。つまりこの場所は、古くから装いを見せるための舞台でもあったのです。
ルイ14世は「見ること」と「見られること」に強い関心を持った王として知られています。ヴェルサイユ宮殿の鏡の間を生み出し、パリの街路に街灯を導入したことも、都市を視覚的に照らし出す試みでした。チュイルリー公園の中心を貫く広い道「グラン・アレ」もまた、人々が互いを眺め、視線を交わすための舞台のような空間です。
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公園を歩くことは、ひとつのパフォーマンスでもあります。そこに集うパリジャンたちは、それぞれの態度と装いで自身を表現します。日常着であれ華やかな装いであれ、服はそれぞれの役割を演じるための衣装となり、庭園の中に都市の活気が再現されていきます。色彩豊かな衣服は花壇の模様と溶け合い、街の風景と重なり合います。
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石像の数々は、まるで観客のように人々を見守っています。散策する人々は互いの視線をとらえ、詩人シャルル・ボードレールが「通りすがりの女に」で描いたような、つかの間の出会いが生まれます。数えきれないほどの人物が交差しながらも、決して完全には交わらない都市の物語がそこにはあります。
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今回のショー空間は、公園の中に再現されたもうひとつの公園として構築されました。現実と人工の境界が揺らぎ、寒さの中で花が咲くような幻想的な風景が広がります。八角形の池「バッサン・オクトゴナル」には人工の睡蓮が浮かび、自然と人工が交差する詩的な情景が演出されました。
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現実と虚構、自然と人工。
ディオールの2026-27年秋冬コレクションは、パリという都市の風景の中で、装いが生み出す視線のドラマを描き出しています。
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TEL：0120-02-1947