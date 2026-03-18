緊迫するイラン情勢を背景に、山形県内のガソリン価格が異常事態となっています。

【写真を見る】【史上最高値で日本一】山形県のガソリン価格が198円超え！なぜここまで高いのか？イラン情勢と特有の流通構造が直撃

県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり198円50銭に達し、全国最高値を更新しました。なぜ山形県でこれほどまでに価格が高騰しているのか、その背景と今後の見通しをお伝えします。

ガソリンが史上最高額に

資源エネルギー庁が発表した今月16日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は、前の週から28円40銭の大幅な値上がりとなり、198円50銭となりました。

これは現在の全国トップの価格であるだけでなく、これまで高知県や鹿児島県で記録された193円70銭を抜き、日本における史上最高値を更新しました。

その他の油種も山形県では急騰しています。※石油情報センターによる

○ハイオク：209円50銭（前週比＋28円40銭）

○軽油：188円70銭（前週比＋27円90銭）

○灯油：（１８リットル）： 2693円（前週比＋472円）

なぜ山形県のガソリンは全国一高いのか

今回の異常な高騰の背景には、国際情勢による原油高に加え、山形県が抱える特有の流通・販売構造が大きく影響しています。県によりますと、主な要因は以下の3点です。

○輸送コストの負担： 県内には酒田に小規模な油槽所しかなく、内陸部のガソリンスタンドは主に宮城県からタンクローリーで輸送しているため、多額の輸送経費が上乗せされています。

○小規模事業者特有の仕入れ構造： 県内の小規模な販売店は、元売会社から直接ではなく「特約店」を経由して仕入れているため、中間コストが発生しています。

○価格競争が起きにくい市場環境： 県内は地元資本の小規模事業者が多く、1店舗あたりの販売量が少ないため、利益を確保するために一定の価格設定が必要です。また、全国展開する大規模店や格安のプライベートブランド店が少ないことから、他県に比べて価格競争が激しくないことも要因とされています。

今後の見通しは

先行きが見通せない状況が続いていますが、石油情報センターによりますと、あす以降は政府の補助金拡充によって価格が抑えられ、徐々に値下がりしていくと予想されています。

少しずつ170円台に近づいていくとみられていて、県民の生活負担軽減に向けた早急な価格の安定が待たれます。