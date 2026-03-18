◆ＷＢＣ 決勝 米国２―３ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ＤｅＮＡ元監督のアレックス・ラミレス氏が１８日、インスタグラムのリールを更新。ＷＢＣで優勝した母国・ベネズエラ選手へメッセージを送った。

ラミレスは「ベネズエラチーム、２０２６年のワールド・ベースボール・クラシックでの優勝おめでとう！」と祝福。「これは単なるチャンピオンシップではない これは我が国、私たちの文化、そして野球に対する情熱のための勝利です」と語った。

続けて「ドミニカ共和国とのトーナメントで先ほど厳しく敗れた後でも、このチームは決して頭を下げなかった。彼らは強くいて、互いを信じて、頂上まで戦った」（原文ママ）とベネズエラナインの奮闘を称賛。「最終３対２でアメリカチームを破り、ＷＢＣ史上初のタイトルを獲得したことは、ベネズエラの野球の心、回復力、才能を示している」とたたえた。

最後には「選手、マネージャー、コーチ、スタッフ、そしてこのチームの背後にいる全ての人へ あなたは歴史を作った」と語った。

◆アレックス・ラミレス（Ａｌｅｘ Ｒａｍｉｒｅｚ）１９７４年１０月３日、ベネズエラ生まれ。４８歳。９８年インディアンス（現ガーディアンズ）でメジャーデビュー。０１年に来日しヤクルト、０８年から巨人、１２年からＤｅＮＡでプレー。ＭＶＰ２度、首位打者１度、本塁打王２度、打点王４度、最多安打３度獲得。１４年にＢＣ群馬に入団も同年に現役引退。１５年にはオリックスで巡回アドバイザー。１６年から５年間ＤｅＮＡ監督。１９年に日本国籍を取得。右投右打。