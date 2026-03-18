「&TEAM」FUMA＆JO、“番頭”として来場者をお出迎え 銭湯をテーマにしたベースメイクのポップアップで【コメント】
日本発の9人組グローバルグループ「&TEAM」のFUMAとJOが、メイクアップアーティストブランド 『シュウ ウエムラ』のポップイベント特別ボイスを担当する。
【動画】&TEAM、珠玉の春バラード「桜色Yell」Live Clip公開
同ブランドは、ポップアップイベント「shu sento」を3月27日から4月2日に開催する。旗艦店「シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス」が、「銭湯」をテーマに姿を変え、ぬくもりと温かみのある空間で五感を使って楽しみながら、自分にぴったりのベースメイクを探求する特別ポップアップイベントとなる。
番台エリアでは、FUMAとJOが「shu sento」の番頭となり、特別ボイスで心を込めて出迎える。グループのPodcast番組の収録をサウナでしたいと語るほど、“整い”を楽しんでいる&TEAMの2人が、来場者の“整う”旅をガイドする。
また、イベントの開催を記念し、来場者には会場限定の2人からのスペシャルムービーをプレゼント。さらに、各店舗でも来店特典を用意している。
【&TEAM・FUMA、JOコメント】
日本発のブランドであるシュウ ウエムラさんと、同じく日本からグローバルへ挑戦する僕たちが今回ポップアップイベント『shu sento』でご一緒できることを光栄に思います。僕たちの声が流れる“番台”で、皆さんがリラックスして自分らしい美しさを見つけるお手伝いができればうれしいです。
【動画】&TEAM、珠玉の春バラード「桜色Yell」Live Clip公開
同ブランドは、ポップアップイベント「shu sento」を3月27日から4月2日に開催する。旗艦店「シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス」が、「銭湯」をテーマに姿を変え、ぬくもりと温かみのある空間で五感を使って楽しみながら、自分にぴったりのベースメイクを探求する特別ポップアップイベントとなる。
また、イベントの開催を記念し、来場者には会場限定の2人からのスペシャルムービーをプレゼント。さらに、各店舗でも来店特典を用意している。
【&TEAM・FUMA、JOコメント】
日本発のブランドであるシュウ ウエムラさんと、同じく日本からグローバルへ挑戦する僕たちが今回ポップアップイベント『shu sento』でご一緒できることを光栄に思います。僕たちの声が流れる“番台”で、皆さんがリラックスして自分らしい美しさを見つけるお手伝いができればうれしいです。