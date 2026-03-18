徳島県立博物館は１７日、ハゼの一種で絶滅危惧種の「ハヤセボウズハゼ」が四国で初めて見つかったと発表した。

これまで奄美大島（鹿児島県）以南でしか確認されておらず、地球温暖化の影響で、生存できるようになった可能性もあるという。分布の北限を示す記録となる。

博物館によると、ハヤセボウズハゼは絶滅の危険性が極めて高く、環境省のレッドリストで「絶滅危惧ＩＡ類」に分類される。沖縄本島や石垣島、台湾や中国南部・広東省などで見られる体長約５センチの淡水魚で、雄の成魚は青や緑色の光沢を持つのが特徴。川で生まれた稚魚が海に下り、再び流れ着いた川で育って成魚になるという。

発見したのは愛好家でつくる「阿波魚類研究会」の会員で、徳島市の会社員庄野耕生さん（３６）。２０２２年１０月１９日、高知県土佐清水市の貝ノ川川の水中で撮影していたところ、体長４センチほどの見慣れない雄のハゼを見つけて写真に収め、採取。井藤大樹学芸員（３７）らが体の模様などが一致することから特定し、論文にまとめて今年２月１０日に日本魚類学会の「魚類学雑誌」にオンラインで公開された。

庄野さんは「珍しい種を実際に見られて感動した」と喜び、井藤学芸員は「温暖化の影響で本来の生息場所よりも北側でも生きられるようになった可能性がある」と話した。

採取したハゼは標本にし、同館に収蔵した。公開は未定。