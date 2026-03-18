◇第6回WBC 決勝 米国2─3ベネズエラ（2026年3月17日 米フロリダ州マイアミ）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国は17日（日本時間18日）、決勝でベネズエラに敗れ、2大会連続で決勝で涙をのみ、準優勝に終わった。試合後、マーク・デローサ監督（51）は守護神のメーソン・ミラー投手（27＝パドレス）を温存した理由を説明した。

米国は0─2の8回にハーパーが起死回生の同点2ランを放ち、試合を振り出しに戻した。2─2で迎えた9回、マウンドに上がったのは守護神のミラーではなく、ウィットロックだった。

そのウィットロックが先頭・アラエスに四球を出すと、無死二塁からスアレスに左中間を破る適時二塁打を浴び、勝ち越し点を与えた。これが決勝点となり、米国は敗戦。世界一を逃した。

試合後、デローサ監督はセーブ機会ではなかったものの9回にミラーを起用しなかった理由を問われ「パドレス（との約束）を尊重したため。もしリードを奪っていたら彼を投入していたが、同点の場面で彼を出すつもりはなかった」と説明した。

続けて「同点の場合はウィットロックを使うという状況を尊重したかった。レッドソックスとはそのように話し合っていたから。リードしていれば、メーソン（ミラー）を使う予定だった」とした。

ミラーは160キロを超える剛速球を武器に今大会、米国代表の守護神として4試合に登板。計4回を投げ、被安打0、10奪三振、防御率0・00と圧巻の成績を残していた。