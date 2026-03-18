１７日に最終回を迎えたテレビ朝日系ドラマ「再会〜Ｓｉｌｅｎｔ Ｔｒｕｔｈ〜」では、２３年前の銀行強盗射殺の真犯人が発覚。ラストには、淳一（竹内涼真）がプライベートでもまさかの選択を行い、ネットでは驚きの声が上がった。

２３年前の銀行強盗射殺について、南良（江口のりこ）が事件に使われた拳銃を調べ、ある事実に気づく。万季子は、小学生だった淳一の身の潔白を証明したいがために、出頭。スーパー店長殺しは解決したかと思われたが…。

万季子は起訴され、裁判を控えることに。淳一は恋人の博美（北香那）へ、今まで自分を支えてくれたことに感謝を伝え、これからは万季子を支えたい…と言い出す。博美はそう言われることを察していたようで「好きだからって言えばいいのに」と寂しく笑った後「わかった。私は別の町に行くね」と、別れを受け入れる。

自分は殺人犯なのでは…と苦しんでいた淳一を明るく支えたのは博美だっただけに、このまさかの博美とのお別れにネットはあ然。たしかに淳一は小学生の頃から万季子が好きだったが…。

ネットは「結局万季子を選ぶとかセンスない」「まあ確かに自分が殺人犯だと思ってる時は散々生きてていいのかなって、、と博美に全部支えてもらってた挙句、そうじゃないと分かった瞬間吹っ切れたかのように万季子の元に行ってチューはちょっと淳一カスすぎるか、、、」「ずっと一途だった直人と無関係なのに振られた博美が不憫すぎる」「博美と直人が可哀想すぎる。自分が殺人犯じゃなかったと分かった途端に、支えてくれてた彼女を振って、万季子に『愛してる』とか、なんなの？」など一部で怒りの声が上がっていた。