杉浦太陽、妻・辻希美の絶品豆腐ステーキを披露「夢空ちゃんも興味津々」「焼色が絶妙」の声
【モデルプレス＝2026/03/18】俳優の杉浦太陽が3月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。妻でタレントの辻希美の手料理を公開し、注目を集めている。
【写真】45歳5児のパパタレ「焼色が絶妙」薄毛の0歳5子も見つめる辻希美の手料理
杉浦は「ノンの豆腐ステーキは絶品だぜ」とつづり、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの後ろ姿越しに撮影した食卓の様子を公開。たっぷりのネギがのり、こんがりと焼き色がついた辻の手作り豆腐ステーキを披露した。
この投稿には「美味しそう」「絶品と言い切る旦那が素晴らしすぎる」「ヘルシーで真似したくなる」「夢空ちゃんも興味津々そう」「焼色が絶妙」「素敵な夫婦仲で憧れる」「辻ちゃん料理上手」といった声が寄せられている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】45歳5児のパパタレ「焼色が絶妙」薄毛の0歳5子も見つめる辻希美の手料理
◆杉浦太陽、絶品“ノンの豆腐ステーキ”披露
杉浦は「ノンの豆腐ステーキは絶品だぜ」とつづり、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの後ろ姿越しに撮影した食卓の様子を公開。たっぷりのネギがのり、こんがりと焼き色がついた辻の手作り豆腐ステーキを披露した。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「絶品と言い切る旦那が素晴らしすぎる」「ヘルシーで真似したくなる」「夢空ちゃんも興味津々そう」「焼色が絶妙」「素敵な夫婦仲で憧れる」「辻ちゃん料理上手」といった声が寄せられている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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