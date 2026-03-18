「再会」瀬戸康史の妻役話題の元乃木坂46メン、ふっくらお腹姿公開 ドラマオフショットに「リアル」「新鮮」と反響
【モデルプレス＝2026/03/18】元乃木坂46で女優の井上小百合が3月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。ふっくらとしたお腹が際立つ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】31歳元乃木坂46メンバー、“ふっくらお腹”姿披露
17日に最終回を迎えたテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」で清原圭介（瀬戸康史）の現在の妻・清原琴乃を演じた井上は「テレ朝ドラマ『再会〜Silent Truth〜』最終回までご覧いただき有難うございました」と報告。続けて「※お腹は本物ではありません…！」と注釈を添え、劇中での妊婦姿のオフショットを披露した。ベージュのワンピースに黄色のカーディガンを羽織り、お腹に手を添えて微笑む姿を明かしている。
この投稿に、ファンからは「一瞬びっくりした」「リアル」「妊婦さん姿も素敵」「ドラマお疲れ様でした」「ママの姿新鮮」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】31歳元乃木坂46メンバー、“ふっくらお腹”姿披露
◆井上小百合、ドラマ「再会」オフショットを公開
17日に最終回を迎えたテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」で清原圭介（瀬戸康史）の現在の妻・清原琴乃を演じた井上は「テレ朝ドラマ『再会〜Silent Truth〜』最終回までご覧いただき有難うございました」と報告。続けて「※お腹は本物ではありません…！」と注釈を添え、劇中での妊婦姿のオフショットを披露した。ベージュのワンピースに黄色のカーディガンを羽織り、お腹に手を添えて微笑む姿を明かしている。
◆井上小百合の妊婦姿に反響
この投稿に、ファンからは「一瞬びっくりした」「リアル」「妊婦さん姿も素敵」「ドラマお疲れ様でした」「ママの姿新鮮」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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