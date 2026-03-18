「今日好き」あいさ＆「シャッフルアイランド」伊藤桃々、平成ギャル風ビジュが話題「再現度高い」「似合いすぎ」
【モデルプレス＝2026/03/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたギャル雑誌「egg」モデルの“あいさ”こと細川愛沙とABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が3月16日、それぞれのInstagramを更新。平成ギャル風2ショットやプリクラを公開した。
【写真】「今日好き」18歳美女「再現度高い」平成ギャルメイクで印象ガラリ
細川は「だーいすきなももちゃんと念願平成プリ」と、伊藤は「念願の平成ギャル」と記し、平成ギャル風の2ショットとプリクラをそれぞれ公開。お揃いのヒョウ柄のキャミソールの上に細川はピンクのパーカーを着用、伊藤は黒いパーカーを肩を見せて羽織り、平成ギャル風のメイクでダブルピースなどのポーズを見せている。
これらの投稿に、ファンからは「2人とも平成ギャル似合いすぎ」「お揃い可愛い」「ビジュ最強」「平成メイク上手」「再現度高い」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。細川は須藤大和と「フーコック島編」でカップル成立となったが、2026年1月29日に破局を報告した。
「シャッフルアイランド」は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
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◆細川愛沙＆伊藤桃々、平成ギャル風2ショットとプリクラ公開
細川は「だーいすきなももちゃんと念願平成プリ」と、伊藤は「念願の平成ギャル」と記し、平成ギャル風の2ショットとプリクラをそれぞれ公開。お揃いのヒョウ柄のキャミソールの上に細川はピンクのパーカーを着用、伊藤は黒いパーカーを肩を見せて羽織り、平成ギャル風のメイクでダブルピースなどのポーズを見せている。
◆細川愛沙＆伊藤桃々の投稿に反響
これらの投稿に、ファンからは「2人とも平成ギャル似合いすぎ」「お揃い可愛い」「ビジュ最強」「平成メイク上手」「再現度高い」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。細川は須藤大和と「フーコック島編」でカップル成立となったが、2026年1月29日に破局を報告した。
「シャッフルアイランド」は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
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