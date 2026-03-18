3児の母・川崎希、2人分の彩り豊かな弁当披露「フルーツ2種類あって豪華」「バランス良くて参考になる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/18】タレントの川崎希が3月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。2人分のお弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳3児のママタレ「ボリューム満点で喜びそう」苺＆ぶどう添えられた色鮮やかな手作り弁当
川崎は「きょうのお弁当」と報告し、机の上に並んだ2つのお弁当の写真を公開。写真には、彩り豊かな野菜やウインナー、おかずがバランスよく詰められたお弁当に加え、いちごやぶどうといったたっぷりのフルーツが添えられた様子が収められている。
この投稿に、ファンからは「彩り豊かで美味しそう」「ボリューム満点で喜びそう」「フルーツ2種類あって豪華」「愛情たっぷりの手作りで素敵です」「2人分作るの大変なのに凄いです」「バランス良くて参考になる」「お弁当箱の中身が豪華で羨ましい」といった声が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳3児のママタレ「ボリューム満点で喜びそう」苺＆ぶどう添えられた色鮮やかな手作り弁当
◆川崎希、2人分のお弁当を披露
川崎は「きょうのお弁当」と報告し、机の上に並んだ2つのお弁当の写真を公開。写真には、彩り豊かな野菜やウインナー、おかずがバランスよく詰められたお弁当に加え、いちごやぶどうといったたっぷりのフルーツが添えられた様子が収められている。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「彩り豊かで美味しそう」「ボリューム満点で喜びそう」「フルーツ2種類あって豪華」「愛情たっぷりの手作りで素敵です」「2人分作るの大変なのに凄いです」「バランス良くて参考になる」「お弁当箱の中身が豪華で羨ましい」といった声が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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