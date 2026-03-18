DMM通販にて、プラモデルやトイガンなどを対象にした「プレミアホビー商品抽選販売」を実施している。抽選期間は3月24日15時まで。当選発表は3月26日から4日以内に行なわれる。

今回の抽選販売では、「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」「MG 1/100 ガナーザクウォーリア（ルナマリア機）」「MG 1/100 V2 ガンダム ver.Ka」「MG 1/100 FAZZ Ver.Ka」「MG 1/100 ギラ・ドーガ」「RG 1/144 アカツキガンダム（オオワシ装備）」「HGUC 1/144 シルヴァ・バレト」「HGUC 1/144 シュツルム・ガルス」などの様々なガンプラがラインナップ。

その他にも、美少女プラモデル「30MS」より「30MS SIS-Y00 シュレミ［カラーB］」のほか、東京マルイのトイガン「リコリス・リコイル・コラボモデル 千束の銃」や、ポケモンのぬいぐるみ「おかえり！ピカチュウ1/1」、鉄道模型、たまごっち、ミニカーなども抽選販売の対象となっている。

なお抽選販売の注意事項として、申込みは1商品につき1人1点までとなっているほか、決済方法がクレジットカードのみとなっている。

「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」

「MG 1/100 ガナーザクウォーリア（ルナマリア機）」

「MG 1/100 V2 ガンダム ver.Ka」

「MG 1/100 FAZZ Ver.Ka」

「MG 1/100 ギラ・ドーガ」

「RG 1/144 アカツキガンダム（オオワシ装備）」

「HGUC 1/144 シルヴァ・バレト」

「HGUC 1/144 シュツルム・ガルス」

「30MS SIS-Y00 シュレミ［カラーB］」

「リコリス・リコイル・コラボモデル 千束の銃」

「おかえり！ピカチュウ1/1」

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