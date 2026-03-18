バナナ・リパブリック新作コレクション♡旅気分を纏う春スタイル

バナナ・リパブリックから、旅と自然にインスパイアされたSpring 2026コレクションが登場♡アメリカ南西部・サンタフェの豊かな風景を背景にしたキャンペーンとともに、春の装いを格上げするアイテムが揃います。リラックス感と洗練を兼ね備えたラインナップで、日常から旅先まで幅広く活躍するスタイルに注目です♪

春を彩る最新コレクション

Spring 2026コレクションは、サンタフェの自然や文化から着想を得た、ニュートラルで温かみのあるカラーと上質な素材が特徴。

ヨーロピアンリネンをはじめとした天然素材を使用し、軽やかで快適な着心地を実現しています。

また、職人技やクラフトマンシップを大切にしたディテールにも注目。アートや建築、現地の文化からインスピレーションを受けたデザインは、タイムレスで長く愛用できる魅力を持っています。

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Women’s注目アイテム

ニューメキシコの風景を思わせるブラウンストーンやラスティピンク、オリーブなどのカラーが印象的。

オーバーサイズシャツとプルオンタイプのゲットアウェイパンツのセットアップは、リラックス感と洗練を両立した着こなしに。マルチストライプのAラインスカートは動きのある華やかな印象を演出します。

さらに、繊細な編地のリネンニットや、100%プレミアムスエードを使用した2トーンのチューリップレザーバッグなど、スタイリングを引き立てるアイテムも豊富に揃います。

Men’sも充実のラインナップ

メンズでは、軽やかで通気性に優れたリネンスーツが登場。さりげないヘリンボーン柄がスタイリングに奥行きをプラスします。

リネンスタンダードシャツはベーシックから春らしいカラーまで計8カラー展開。

さらに、リネンコットンポロカーディガンやヴィンテージ感のあるリゾートシャツなど、旅や週末スタイルにぴったりのアイテムが揃っています。

旅気分を日常に取り入れて♡

自然の色彩や空気感を纏うようなバナナ・リパブリックの最新コレクションは、日常を少し特別にしてくれる存在。軽やかで着回しやすいアイテムは、春のお出かけや旅行シーンにもぴったりです♡

新しい季節に向けて、自分らしいスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♪