東野幸治、笑福亭鶴瓶から教わった金言を披露 矢部浩之「目からウロコ」
お笑い芸人・東野幸治が、きょう18日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58 ※関西ローカル）に出演する。
【写真】東野幸治、矢部浩之＆黒田有を翻ろうする図
ナインティナイン・矢部浩之とメッセンジャー・黒田有が、関西の行列店や繁盛店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー番組。今回は、創業100年を超える 京都の老舗、10店舗を番組が調査し、「最も歴史が古いのはどの店舗か」をスタジオで予想する。
東野は同番組初登場で、冒頭から後輩MC陣を翻ろうし、「矢部に『なんで来るんですか？』って言われた」「VTR中に黒田がボソボソと隣で話しててうるさい！」などと連発。
家訓にまつわるトークでは、東野が笑福亭鶴瓶から教わったという金言「テレビに出るときのメンタルは、とにかく笑ってたらいい」を披露し、矢部がその教えに「目からウロコ」と深く共感する。
■出演者
矢部浩之（ナインティナイン）、黒田有（メッセンジャー） 、
盛山晋太郎（見取り図）、
ゲスト：東野幸治、相田翔子、丸山桂里奈
アシスタント：山崎香佳（MBSアナウンサー）
VTR出演： さゆり（かつみ・さゆり）、ツートライブ（たかのり、周平魂）
【写真】東野幸治、矢部浩之＆黒田有を翻ろうする図
ナインティナイン・矢部浩之とメッセンジャー・黒田有が、関西の行列店や繁盛店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー番組。今回は、創業100年を超える 京都の老舗、10店舗を番組が調査し、「最も歴史が古いのはどの店舗か」をスタジオで予想する。
家訓にまつわるトークでは、東野が笑福亭鶴瓶から教わったという金言「テレビに出るときのメンタルは、とにかく笑ってたらいい」を披露し、矢部がその教えに「目からウロコ」と深く共感する。
■出演者
矢部浩之（ナインティナイン）、黒田有（メッセンジャー） 、
盛山晋太郎（見取り図）、
ゲスト：東野幸治、相田翔子、丸山桂里奈
アシスタント：山崎香佳（MBSアナウンサー）
VTR出演： さゆり（かつみ・さゆり）、ツートライブ（たかのり、周平魂）