丸亀製麺で『ちくわ天』『かしわ天』『いなり』を1個買うと1個もらえる 3日間限定開催
讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、25日から27日の3日間、人気の『ちくわ天』『かしわ天』『いなり』をそれぞれ1個購入すると、その場で1個無料でもらえるキャンペーンを実施する。
【写真】定番！シンプルな味わいの『ちくわ天』
■対象商品（価格は全て税込）
『ちくわ天』170円
ほどよい弾力のしなやかなちくわは、噛めば噛むほど魚の旨みが楽しめる。さまざまなうどんに合うシンプルな味わい。
『かしわ天』220円
鶏のむね肉をにんにくやしょうがの効いた特製だれに漬け込み、固くなりすぎないよう絶妙な温度と時間で揚げている。そのまま食べても、打ち立てうどんと合わせて食べても、卓上のだしソースをかけるのもおすすめ。
『いなり』160円
じゅわっと甘みの広がるきつね揚げに、ごま入りの酢飯を包んだ。酢飯から店で手づくりしており、ひとつ一つ、ふっくらと仕上げている。好きなうどんと一緒に。
【写真】定番！シンプルな味わいの『ちくわ天』
■対象商品（価格は全て税込）
『ちくわ天』170円
ほどよい弾力のしなやかなちくわは、噛めば噛むほど魚の旨みが楽しめる。さまざまなうどんに合うシンプルな味わい。
『かしわ天』220円
鶏のむね肉をにんにくやしょうがの効いた特製だれに漬け込み、固くなりすぎないよう絶妙な温度と時間で揚げている。そのまま食べても、打ち立てうどんと合わせて食べても、卓上のだしソースをかけるのもおすすめ。
『いなり』160円
じゅわっと甘みの広がるきつね揚げに、ごま入りの酢飯を包んだ。酢飯から店で手づくりしており、ひとつ一つ、ふっくらと仕上げている。好きなうどんと一緒に。