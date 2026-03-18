１５日に閉幕したミラノ・コルティナ冬季パラリンピックで日本は海外開催の冬季大会では過去最多の４４選手で臨んだが、６大会ぶりに金メダルなしで終わった。

冬季の障害者スポーツを取り巻く環境の厳しさや強化の課題が浮き彫りになった。（ミラノ・コルティナ冬季パラ取材班）

次回も欧州

欧州の伝統的なスキーリゾート・コルティナダンペッツォで行われたアルペンスキーは険しい山岳地形を利用した起伏の激しいコースに多くの選手が苦しんだ。日本はコルティナダンペッツォを拠点に活動するアレッサンドロ・インティリア氏をヘッドコーチに招き、パラの前のシーズンから現地で事前合宿を組むなどしたが、本番のコース設定は想像以上だった。「練習なら『危ないからやめるぞ』というようなコース」と森井大輝（トヨタ自動車）。村岡桃佳（同）ら経験のある選手の活躍でメダル３個を獲得したが、同じ欧州のアルプス地方で行われる次回２０３０年大会も難コースになる可能性があるだけに、より長期的かつ計画的な戦略が必要となりそうだ。

３月の軟雪

８大会ぶりにメダルなしと不振だったのが距離スキーとバイアスロンのパラノルディック。３月になり軟らかくなった雪に選手たちは苦戦した。また距離スプリント（立位）は平地の多いコースで実施され、特に両手のストックを同時に押して滑る「ダブルポール走法」を使えない川除大輝（日立ソリューションズ）ら上肢障害の選手にとっては不利だった。こうしたコースでは障害の部位や程度によって有利、不利と差が生じるため、日本の関係者は「（日本にとって）非常に大きなハンデのある大会になった」と振り返る。

その一方、男子は川除やベテランの新田佳浩（日立ソリューションズ）に続く選手の育成が進んでいないことが明らかになった。日本選手団の荒井秀樹副団長は米国や中国などを例に出し「４年、８年のスパンでトレーニングできる体制を作らなければならない」と危機感を募らせる。

指導者少なく

選手の育成や強化がなかなか進まないのは冬季の各競技に共通した悩みだ。スキー場への移動や専門的な指導、高価な障害者用の競技用具など夏季競技に比べて取り組みにくい。陸上も経験した村岡は「近所のトラックでできる陸上と違いゲレンデまで移動しなければならず、家族の協力が必要などハードルが高い」と明かす。バリアフリーを備えた冬季の施設も国内にはまだまだ少ない。

日本パラリンピック委員会（ＪＰＣ）や競技団体では、競技力の高い選手が１人で複数のメダルを獲得する「マルチメダリスト」の養成のほか、他競技からの転向や夏季競技と並行する「二刀流」の奨励、異なる競技のトレーニング法を導入し総合的な競技力を上げる「クロストレーニング」も実施している。五輪やパラの夏季競技に比べても、パラの冬季は競技人口や指導者が少ない。トレーニング方法や理論なども進んでいない中、限られたリソースの有効活用や狙いを持った育成、強化がますます必要になるだろう。

発掘に光明

大会では今後に向けた明るい材料もあった。２大会ぶりに出場したアイスホッケーは競技団体が有望選手を発掘する国の「ジャパン・ライジング・スター（Ｊ―ＳＴＡＲ）・プロジェクト」を積極的に活用し、今回は１８選手のうち６人が同プロジェクト出身者で、若手選手も大幅に増えた。スノーボードは健常者で元プロ選手の元木勇希コーチのほか、動作解析の専門家も招いてコースを分析するなど科学的なアプローチを試み、小栗大地（ＳＣＳＫ）が日本勢として２大会ぶりにメダルに輝いた。

大日方邦子選手団長は「日本の選手も準備したが海外の選手もしっかりと準備し、それを出し切った」と認めた。経験を糧にトップレベルの強化と普及、パラスポーツ全体の発展に向けた歩みを進めることが期待されている。