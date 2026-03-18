◇大相撲春場所11日目（2026年3月18日 エディオンアリーナ大阪）

脊髄損傷の大ケガから復帰し関取復帰を目指す東幕下4枚目の炎鵬（31＝伊勢ケ浜部屋）が西十両14枚目の荒篤山（32＝荒汐部屋）を突き落としで破り、5勝目を挙げた。

本場所では1031日ぶりの大銀杏（おおいちょう）姿で土俵に上がった。「うれしいような、懐かしいような、恥ずかしいような、いろいろな感情があった。引き締まる感じ」。大きな拍手や「炎鵬頑張れ！」、「必ず帰ってこい！」など大歓声を一身に浴びた。「久しぶりにこれだけの歓声をいただいて、自分の中で呼び起こされるものがある」と、かみしめた。

過去6戦全勝と合口のいい荒篤山戦。立ち合いから低く当たり、相手が前進してきたところをタイミング良く突き落とした。「自分が今日できることは限られている。自分を信じて土俵に上がった。自然と体が動いた」と振り返った。

「凄く大きな1勝」と念願の関取復帰へ5勝目を挙げた。7番相撲へ気持ちが切れることはなく、「最後まで何があるか分からない。不安もある中で体をいたわってやっていきたい。あと一番、死ぬ気で何してでも勝ちたい」と闘志を燃やした。