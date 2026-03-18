「頭かゆいスズメを後ろから撮るととても愛らしい」



【写真】頭かゆいの？「ごめん寝」状態で、すりすり

こんなひと言とともに「X」に投稿されたスズメの写真。木のざらざらした樹皮に頭をこすりつける様子が人気を集めました。



「うっわ〜！ これはかわいいわ〜。」

「後頭部がラブリー ですね」

「ぽてって落ちてるみたい」



たくさんの人の心をとらえたこの写真を撮影・投稿したのは「ごりぺん」（@gorion6）さんです。ごりぺんさんは、主に宮城県仙台市や岩手県陸前高田市近辺の市街地や田んぼなどで鳥を撮影、SNSに投稿しています。被写体は「茶色っぽい鳥」を選ぶことが多いのだそう。



ごりぺんさんに話題になった写真を撮影した時のことをお聞きしました。



偶然の一枚

――撮影場所や時間、機材や撮影方法について教えてください。



陸前高田市の漁港、時間はお昼ぐらい、10年程前の「OLYMPUS」のカメラで手持ちでの撮影です。



――とても良い瞬間をとらえています。



特に狙って撮ったというわけではなく、あースズメいるねーとカメラを向けたら頭を掻き始めた感じでたまたま撮れました。



――この姿をご覧になっていかがでしたか？



やっぱり笑みがこぼれましたね。スズメはこの後もしばらく羽繕いをしてから飛んで行きました。



春の花々と小鳥

春に撮影したいモチーフや景色はありますか、とお聞きするとごりぺんさんは「これからの季節は桜など春の花々が咲き始めるので、そこに集まる鳥達の自然な姿を撮りたいですね」と話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）