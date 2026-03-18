夫への不満が抑えきれなくなった時、義両親に伝えられますか。それとも、黙っていますか？



【ママたちの本音】配偶者への不満、義両親に言う？言わない？

株式会社インタースペースが運営する情報発信メディア『ママスタセレクト』が実施した、義両親への夫の不満調査によると、4割が「義両親にも夫の文句を言う」と回答しました。



この調査は、子どもがいる、または妊娠中の女性814人を対象に、2026年1月に実施したものです。



義両親に夫の不満を伝えるかどうかについて「言う」「言わない」「その他」から選んでもらいました。「言わない」は53.3％で半数超、「言う」は39.1％でした。



義両親に「夫の文句」言うかどうかはママとの距離感が

夫の文句を義両親に言えるかどうかは、義両親との距離感によって判断が分かれるようです。夫の文句を言える人と言えない人、それぞれの理由を聞きました。



▽義両親に夫の文句を言えるママの本音

「義両親に夫の文句を言える」と回答したママの声からは、義両親との関係が良好な傾向があり、「話が通じる存在」と考えていました。



「夫が義父と似ているので、義母と2人で愚痴大会しています」

「お腹がすくと機嫌が悪くなる夫を、2人で笑いながら『子どもだよね』と話しています」

「義母も笑って聞いてくれるので、関係が悪くなることはありません」

「脱いだら脱ぎっぱなし、靴下は裏返しで放置……と義母に伝えています。その都度叱ってくれて、数日は改善します」

「『会話が成り立たない』と訴えたら、『育て方が悪かった』と謝られました」



▽義両親に夫の文句を言わないママの本音

「義両親に夫の文句を言わない」と答えたママはどうでしょうか。



「嫁より息子が大事。言っても不毛」

「息子ラブなので、どうせ認めないと思う」

「関係を良好に保ちたいので言わない」

「逆の立場なら、自分の親がかわいそう」



義両親との関係を優先し、「あえて言わない」と現実的な判断をする人が多いようです。また、「義両親に夫の文句は言わない」と答えた人のなかには、そもそも夫に不満がない人もいました。



「文句がないから言うこともない。お互いさま」

「むしろ私のほうが実家で愚痴を言われてもいいくらい、夫がいい人」



今回のアンケートから、夫の文句を言えるかどうかは、個人の性格よりも義両親との関係性に左右される傾向がうかがえます。義両親が不満を受け止め、味方になってくれると感じられれば、気兼ねなく話せるようです。反対に、息子をかばう姿勢が強い場合は、夫の文句は言わない人が大半でした。



【出典】ママスタセレクト