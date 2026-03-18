新年度のあいさつで贈りたい「秋田県のお土産」ランキング！ 2位「金萬」を抑えた1位は？【2026年調査】
新年度の準備やごあいさつの機会が増えるこの時期、相手の記憶に残るような手土産を選びたいものです。新しい門出を祝うシーンにふさわしい、誰からも愛される定番の味わいや特別感のある品々が注目を集めています。
All About ニュース編集部では、2026年3月6日、全国20〜60代の男女200人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、新年度のあいさつで贈りたい「秋田県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】▼調査概要
調査期間：2026年3月6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国20〜60代の男女200人
※本調査は全国200人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
回答者からは「蜂蜜と卵を使った生地で白あんを包んだ上品なお菓子で送りたいです」（50代女性／広島県）、「秋田を代表する銘菓で、ふんわり生地と白あんの優しい甘さが特徴。知名度があり、幅広い年代に喜ばれます」（50代男性／青森県）、「見た目が丸くて可愛くて喜ばれそうだから」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「自分で買って食べた時感動したから」（30代男性／大阪府）、「バターのコクともちもちした食感が楽しめる秋田らしいお菓子で、ほどよい甘さが幅広い年代に喜ばれそうだと思ったからです。見た目も少し特別感があり、新年の挨拶で渡すお土産としてちょっとした華やかさがあるのも良いと感じました」（30代女性／和歌山県）、「一口サイズで食べられるところが、もらった側としても嬉しい」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月6日、全国20〜60代の男女200人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、新年度のあいさつで贈りたい「秋田県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
調査期間：2026年3月6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国20〜60代の男女200人
※本調査は全国200人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
2位：金萬（金萬）／30票秋田県民なら誰もが知る「28個食べました」のCMで有名な「金萬」。ほんのり甘いカステラ状の生地に、たっぷりの白餡が入った一口サイズの生菓子です。上品な甘さとちょうどよいサイズ感で、長年愛され続けている安定のブランド力は、新生活のあいさつ回りの手土産として相手に気負わせない親しみやすさがあります。
回答者からは「蜂蜜と卵を使った生地で白あんを包んだ上品なお菓子で送りたいです」（50代女性／広島県）、「秋田を代表する銘菓で、ふんわり生地と白あんの優しい甘さが特徴。知名度があり、幅広い年代に喜ばれます」（50代男性／青森県）、「見た目が丸くて可愛くて喜ばれそうだから」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
1位：金のバターもち（川口屋）／33票1位に選ばれたのは、川口屋の「金のバターもち」でした。北秋田市のマタギの保存食をルーツに持つと言われるバター餅は、時間がたっても硬くなりにくいのが特徴。バターの香りが豊かで、とろけるような柔らかい食感は、一度食べると癖になります。「新年度も柔軟に、円滑に」という願いを込めて贈るのにもぴったりの、秋田の新しい定番土産です。
回答者からは「自分で買って食べた時感動したから」（30代男性／大阪府）、「バターのコクともちもちした食感が楽しめる秋田らしいお菓子で、ほどよい甘さが幅広い年代に喜ばれそうだと思ったからです。見た目も少し特別感があり、新年の挨拶で渡すお土産としてちょっとした華やかさがあるのも良いと感じました」（30代女性／和歌山県）、「一口サイズで食べられるところが、もらった側としても嬉しい」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)