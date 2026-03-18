凪良ゆう『わたしの美しい庭』が重版決定　春爛漫の全面帯で全国書店にて再展開へ

凪良ゆう『わたしの美しい庭』（ポプラ社）の全面帯が作成された。本書の重版も決定し、全国の書店で再展開される。

【写真】桜・梅・桃・すももの花……春爛漫の装いとなった『わたしの美しい庭』

『わたしの美しい庭』は、マンションの屋上庭園にある「縁切り神社」を舞台にした連作短編集。

小学生の百音と統理はふたり暮らし。朝になると同じマンションに住む路有が遊びにきて、三人でご飯を食べる。百音と統理は血がつながっていない。その生活を“変わっている”という人もいるけれど、日々楽しく過ごしている。三人が住むマンションの屋上。そこには小さな神社があり、統理が管理をしている。地元の人からは『屋上神社』とか『縁切りさん』と気安く呼ばれていて、断ち物の神さまが祀られている。

悪癖、気鬱となる悪いご縁、すべてを断ち切ってくれるといい、“いろんなもの”が心に絡んでしまった人がやってくるがーー。

本書全面帯のイラストを手掛けたのは、イラストレーターの植田たてり。またデザインはbookwallが手掛けている。全面帯には桜・梅・桃・すももの花が描かれており、春爛漫の装い。カバーにはマットPPを使用し、シックな手触りと佇まい。タイトルなどにはつや消しの金箔加工が施されている。

全面帯の作成に合わせて本書の重版が決定。全面帯版の本書は全国の書店にて2026年3月中旬より展開される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）