『BUNGO―ブンゴ―』41巻分が全話無料　「LINEマンガ」でキャンペーン開催

二宮裕次『BUNGO―ブンゴ―』（集英社）の全話無料キャンペーンが3月18日（水）から3月24日（火）まで、電子コミックサービス「LINEマンガ」にて開催される。

LINEマンガ新企画「LINEマンガ インディーズ」全話無料で連載開始

『BUNGO―ブンゴ―』は少年野球チームのない町で買い与えてもらったボールで「壁当て」に心血を注ぐ石浜ブンゴが、少年野球日本代表の野田ユキオと出会い対決したところから野球というものにのめり込んでいく、中学野球マンガ。

3月18日（水）に高校へ進学したブンゴたちを描いた待望の続編『BUNGO-unreal-』の1巻が発売。続編の単行本発売を記念し、中学生編となる『BUNGO―ブンゴ―』全41巻分が7日間限定で完全無料公開されることとなった。

3月19日（木）から3月20日（金）の2日間は、最大10,000円分のマンガコインが当たる「BUNGO―ブンゴ―全話無料記念！LINEマンガガチャ」も開催。期間中、連載作品を3作品読むことで1日1回ガチャを回すことができ、結果画面からXでシェアをするともう1度挑戦できる。

また「LINEマンガ」公式Xアカウントでは、抽選で5,000円分のマンガコインが当たるキャンペーンを実施。「LINEマンガ」公式Xアカウントをフォローの上、該当ポストをリポストすると抽選に参加できる。さらにハッシュタグ「#BUNGO全話無料」をつけて引用リポストすると当選確率がアップする。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）