藤井聡太六冠、「カド番」しのげるか。

【写真を見る】藤井聡太六冠(23) きょうの勝負めしは？負ければ｢王将｣失冠… 地元･愛知で勝利し最終局に望みつなげるか “カド番”で迎えた王将戦第6局1日目 名古屋

（愛知･瀬戸市出身 藤井聡太六冠 3月17日 名古屋）

「地元ということもあって、体調的にも問題なく臨めそう。踏み込んでいく将棋を」

5連覇を目指す藤井聡太六冠(23)に、永瀬拓矢九段(33)が2年連続で挑戦する王将戦・七番勝負。第6局は名古屋で午前9時に始まりました。



先手の藤井六冠はここまで2勝3敗で、負ければタイトルを失います。

藤井六冠の勝負めしは？

正念場で選んだきょうの「勝負めし」は、名古屋コーチンの目玉焼きを乗せた叉焼飯（チャーシューハン）やマンゴープリンのセットでした。

並行して行われている棋王戦とともに「ダブル失冠」となる危機を迎えた藤井六冠。タイに戻して最終局に望みをつなげるか、永瀬九段が初めての王将を獲得するか。



注目の第6局は、あす午後決着する見込みです。