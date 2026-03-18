アルク出版が18日、公式Xを更新。「ショーンK」ことショーン川上氏（57）の近影を公開した。

公式Xはショーン川上氏の新刊を告知。「新刊『英語力の核心』（ショーン川上：著）の見本が到着 ショーンさんが来社され、色紙にサインをいただきました」とつづり、ショーン川上氏が自著にサインしている写真を公開。茶髪でウエーブのかかったヘアスタイルで、うっすらと無精ひげを蓄えていた。左手首には重厚な腕時計が巻かれていた。

「この本で画期的なのが、著者×AIの掛け合いのダウンロード音声 これはかなり新しい体験です ぜひお楽しみに。3月26日発売予定です」とつづった。

ショーン川上氏は16年3月に経歴詐称問題を報じられ、フジテレビ系報道番組のキャスターを放送開始前に降板していた。

昨年4月、君津市民文化ホールで行われた千葉県「君津商工会議所 創立30周年記念事業」の講演会に登場。料金は1000円（全席自由）だった。

現在の公式サイトには「経営コンサルタント。専門領域は全社戦略／経営開発（Corporate Development）、事業再生（Turnaround＆Transformation）、ビジネス・モデリング（事業開発）」などとある。