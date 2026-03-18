Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＭＦ木戸柊摩（２３）が、２連勝を狙い、ピッチに立つ。札幌は１８日、２日間のオフを終え、宮の沢で練習を再開した。

今季初の９０分勝利を収めた１４日のアウェー・磐田戦（１〇０）で、右くるぶしを強打して後半３１分に交代となった木戸だったが、この日は全メニューを消化。骨にも異常はなく、「あの時はむっちゃ痛かったけど、オフにしっかり治したので。もう大丈夫です」。そう笑顔も交えながら、２１日のホーム・Ｊ２甲府戦出場を照準に定めた。

２年目の今季、開幕から６試合全てで先発している。ボランチとして奮闘してきたが、前々節までＰＫ勝ちの１勝のみだったことに「チームを勝たせられる選手になりたいとは常に思っていたので」と、結果が出ない日々に責任も感じていた。その中でも「メンタル面は落とさずに。ぶれずにやろう」と前を向き、取り組んできた。

６試合目にして勝ち点３はつかんだが、東地区Ｂ組で１０チーム中、８位という現況。それだけに木戸は「次が大事になってくる」と、グループ首位にいる甲府との戦いへ、必勝を期す。今年のホーム開幕戦となった２月２８日の第４節では、Ｊ３の岐阜に１―２で敗れた。「前回はふがいない試合をして、サポーターを失望させてしまったので。ここは絶対に連勝しないといけない」。７試合連続の先発ピッチで、思いは結実させる。（砂田 秀人）