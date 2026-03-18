元乃木坂46若月佑美、“相棒”バイクとのツーリング写真公開「乗りこなせるのすごい」「かっこよすぎて痺れた」と反響
【モデルプレス＝2026/03/18】元乃木坂46で女優の若月佑美が3月17日、自身のInstagramを更新。相棒のバイクとのツーリングショットを公開した。
【写真】31歳元乃木坂46「かっこよすぎて痺れた」“体半分以上の高さ”相棒バイクとのツーリングショット
若月は「最高に優しい相棒です。この間、みんなでツーリングに行き漸く！MGにお願いして写真撮ってもらえた！」とコメント。赤がアクセントの黒い相棒のバイクに寄り掛かる、全身黒のウェアに身を包んだ自身の姿を公開した。
そして「ちまちゃんとも最近行けたので、ちょうどいい季節を逃さぬようすぐにまた一緒にいく 新しくツーリング仲間さんも増えたので嬉しみ」と元乃木坂46の同期・樋口日奈とのツーリングも報告している。
この投稿に、ファンからは「大型乗りこなせるのすごい」「かっこよすぎて痺れた」「ライダー姿惚れる」「イケメンすぎる」「絵になる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】31歳元乃木坂46「かっこよすぎて痺れた」“体半分以上の高さ”相棒バイクとのツーリングショット
◆若月佑美、相棒のバイク公開
若月は「最高に優しい相棒です。この間、みんなでツーリングに行き漸く！MGにお願いして写真撮ってもらえた！」とコメント。赤がアクセントの黒い相棒のバイクに寄り掛かる、全身黒のウェアに身を包んだ自身の姿を公開した。
◆若月佑美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「大型乗りこなせるのすごい」「かっこよすぎて痺れた」「ライダー姿惚れる」「イケメンすぎる」「絵になる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】