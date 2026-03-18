これからの予定【経済指標】
【南アフリカ】
消費者物価指数（2月）17:00
予想 0.4% 前回 0.2%（前月比)
予想 3.1% 前回 3.5%（前年比)
小売売上高（1月）20:00
予想 2.8% 前回 2.6%（前年比)
【香港】
雇用統計（2月）17:30
予想 3.9% 前回 3.9%（失業率)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（2月）19:00
予想 1.9% 前回 1.7%（1.9%から修正）（前年比)
予想 2.4% 前回 2.4%（コア・前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（03/07 - 03/13）20:00
予想 N/A 前回 3.2%（前週比)
生産者物価指数（PPI）（2月）21:30
予想 0.2% 前回 0.5%（前月比)
予想 3.0% 前回 2.9%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.8%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.7% 前回 3.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
耐久財受注（確報値）（1月）23:00
予想 -1.4% 前回 -1.4%（前月比)
予想 1.0% 前回 1.0%（輸送除くコア・前月比)
製造業新規受注（1月）23:00
予想 0.2% 前回 -0.7%（前月比)
FRB政策金利(FOMC)（3月）19日03:00
予想 3.75% 前回 3.75%（上限金利)
予想 3.5% 前回 3.5%（下限金利)
対米証券投資（1月）19日05:00
予想 N/A 前回 280.0億ドル
【カナダ】
国際証券取扱高（1月）21:30
予想 N/A 前回 -55.7億カナダドル
カナダ中銀政策金利（3月）22:45
予想 2.25% 前回 2.25%
【ブラジル】
ブラジル中銀政策金利（3月）19日06:30
予想 14.75% 前回 15.0%
【NZ】
実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）19日06:45
予想 0.4% 前回 1.1%（前期比)
予想 1.7% 前回 1.3%（前年比)
※予定は変更されることがあります。
消費者物価指数（2月）17:00
予想 0.4% 前回 0.2%（前月比)
予想 3.1% 前回 3.5%（前年比)
小売売上高（1月）20:00
予想 2.8% 前回 2.6%（前年比)
【香港】
雇用統計（2月）17:30
予想 3.9% 前回 3.9%（失業率)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（2月）19:00
予想 1.9% 前回 1.7%（1.9%から修正）（前年比)
予想 2.4% 前回 2.4%（コア・前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（03/07 - 03/13）20:00
予想 N/A 前回 3.2%（前週比)
生産者物価指数（PPI）（2月）21:30
予想 0.2% 前回 0.5%（前月比)
予想 3.0% 前回 2.9%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.8%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.7% 前回 3.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
耐久財受注（確報値）（1月）23:00
予想 -1.4% 前回 -1.4%（前月比)
予想 1.0% 前回 1.0%（輸送除くコア・前月比)
製造業新規受注（1月）23:00
予想 0.2% 前回 -0.7%（前月比)
FRB政策金利(FOMC)（3月）19日03:00
予想 3.75% 前回 3.75%（上限金利)
予想 3.5% 前回 3.5%（下限金利)
対米証券投資（1月）19日05:00
予想 N/A 前回 280.0億ドル
【カナダ】
国際証券取扱高（1月）21:30
予想 N/A 前回 -55.7億カナダドル
カナダ中銀政策金利（3月）22:45
予想 2.25% 前回 2.25%
【ブラジル】
ブラジル中銀政策金利（3月）19日06:30
予想 14.75% 前回 15.0%
【NZ】
実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）19日06:45
予想 0.4% 前回 1.1%（前期比)
予想 1.7% 前回 1.3%（前年比)
※予定は変更されることがあります。