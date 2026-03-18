テクニカルポイント 豪ドル/ドル、高値圏で保ち合い状態 テクニカルポイント 豪ドル/ドル、高値圏で保ち合い状態

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント 豪ドル/ドル、高値圏で保ち合い状態



0.7157 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.7145 エンベロープ1%上限（10日間）

0.7118 現値

0.7075 21日移動平均

0.7074 10日移動平均

0.7072 一目均衡表・転換線

0.7066 一目均衡表・基準線

0.7003 エンベロープ1%下限（10日間）

0.6994 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.6962 一目均衡表・雲（上限）

0.6841 一目均衡表・雲（下限）

0.6785 100日移動平均

0.6661 200日移動平均



豪ドル/ドルは、２月以降は年初からの高値圏での保ち合い相場が続いている。３月に入ってからは有事ドル高圧力を受けて、レンジ下限が０．６９台半ばへと広がっている。一方で、上限は０．７２００の心理的水準がポイントとなっている。ＲＳＩ（１４日）は５６．１とやや買いバイアスが優勢。ただ、３月は５０を挟んだ上下動が続いており、明確な方向性は示されていない。レンジ志向の相場展開が当面続くこととなろう。

外部サイト