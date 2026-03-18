福岡市に住む38歳の会社役員の男性が、雑誌記事をインターネットのいわゆる「ニュースまとめサイト」上に無断公開したとして、山形県警は17日、著作権法違反の疑いで書類送検しました。公衆送信権などの侵害事案での摘発は県警初だということです。



著作権法違反の疑いで書類送検されたのは福岡県福岡市に住む会社役員の男性（38）です。

警察によりますと男性は2020年10月31日から2023年8月9日までの間、新潮社や文藝春秋など5社の雑誌やウェブ上の記事を、「ニュースまとめサイト」に無断であげ、不特定多数が閲覧できる状態にした疑いが持たれています。

コンピュータソフトウェア著作権協会からの情報提供を受け、県警が捜査を進めた結果、ニュースまとめサイトの中でも特に大規模とみられるサイトを展開していたとして男性を立件したということです。

協会によりますと、ニュースまとめサイトに関連し雑誌記事を無断で閲覧できるようにして摘発されたケースは非常にまれで、男性のサイトでは2024年12月に2万件の記事が閲覧できる状態だったということです。





摘発について出版社5社は共同で「取材記事の制作においては、人員や体制を確保しながら必要な取材が行われ、創意工夫を凝らして記事が作成された後、編集及び校正作業を経て、雑誌の発行・配信に至ります。しかしながら、たとえその一部であったとしても、また文字のみであったとしても、著作物に該当する記事等を切り取り、正規の記事の公開から間もない時期に無断でWebサイトに掲載することは著作権侵害行為であって、制作者が伝えたい正確な情報の伝播を妨げます。そして、オリジナル記事の作成者に対する経済的損出を与え、最終的にはその文化さえも衰退させてしまうと考えられます。今後全容の解明がなされること、また同種事案への抑止につながることを期待致します」などとコメントしています。公衆送信権などの侵害事案での摘発は県警初だということです。