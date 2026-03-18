2万件の記事が閲覧できる状態 ニュースまとめサイトに無断で公開し山形県警が摘発 出版社5社が共同でコメント
福岡市に住む38歳の会社役員の男性が、雑誌記事をインターネットのいわゆる「ニュースまとめサイト」上に無断公開したとして、山形県警は17日、著作権法違反の疑いで書類送検しました。公衆送信権などの侵害事案での摘発は県警初だということです。
著作権法違反の疑いで書類送検されたのは福岡県福岡市に住む会社役員の男性（38）です。
警察によりますと男性は2020年10月31日から2023年8月9日までの間、新潮社や文藝春秋など5社の雑誌やウェブ上の記事を、「ニュースまとめサイト」に無断であげ、不特定多数が閲覧できる状態にした疑いが持たれています。
コンピュータソフトウェア著作権協会からの情報提供を受け、県警が捜査を進めた結果、ニュースまとめサイトの中でも特に大規模とみられるサイトを展開していたとして男性を立件したということです。
協会によりますと、ニュースまとめサイトに関連し雑誌記事を無断で閲覧できるようにして摘発されたケースは非常にまれで、男性のサイトでは2024年12月に2万件の記事が閲覧できる状態だったということです。
公衆送信権などの侵害事案での摘発は県警初だということです。