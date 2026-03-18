『にじさんじ Spring Party 2026 in 東京ドームシティ アトラクションズ』開催 ｢学生服｣をモチーフに総勢35人が盛り上げる
VTuberプロジェクト「にじさんじ」のイベント『にじさんじ Spring Party 2026 in 東京ドームシティ アトラクションズ』が、4月1日〜5月24日に東京ドームシティ アトラクションズにて開催される。
【画像】オリジナルボイスの特別演出も！「にじさんじ」コラボアトラクション一覧
期間中は、｢学生服｣をモチーフにした描き下ろしビジュアルが登場し、前後半でユニットを入れ替え、総勢35人のライバーたちがイベントを盛り上げる。前半は4月26日まで、後半は4月27日から。
本イベントは、｢ビッグ・オー｣や｢バックダーン｣など、計8機種のアトラクションでオリジナルボイスや特別映像演出の実施、限定ポストカード＆スタンプラリー付きのコラボチケットの販売を行う。
また、コラボフード、オリジナルコラボグッズの展開のほか、園内各所にはのぼりやスタンディパネルなどが多数装飾される。
【画像】オリジナルボイスの特別演出も！「にじさんじ」コラボアトラクション一覧
期間中は、｢学生服｣をモチーフにした描き下ろしビジュアルが登場し、前後半でユニットを入れ替え、総勢35人のライバーたちがイベントを盛り上げる。前半は4月26日まで、後半は4月27日から。
本イベントは、｢ビッグ・オー｣や｢バックダーン｣など、計8機種のアトラクションでオリジナルボイスや特別映像演出の実施、限定ポストカード＆スタンプラリー付きのコラボチケットの販売を行う。
また、コラボフード、オリジナルコラボグッズの展開のほか、園内各所にはのぼりやスタンディパネルなどが多数装飾される。