「Netflix 2026 WBCスペシャルサポーター」二宮和也（42）が18日にXを更新。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）決勝戦を終え、感想をつづった。

二宮は13日に開幕した嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」（北海道・大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）の3公演に出演。札幌公演を終えた翌日の16日午後0時36分に「では、マイアミに行ってきます」と飛行機の絵文字付きでポスト。その後、日本時間の17日午前10時11分に「ようやく到着 移動時間はしっかり1日でした笑」と夜のマイアミとみられる写真を公開。マイアミとの時差は14時間もある。そして同日午後10時28分に「皆ーおはよー」と定期ポストをつづった。

そしてこの日、行われた決勝戦、米国と日本を準々決勝で破ったベネズエラとの対戦を見届けた。ベネズエラの優勝の瞬間に立ち会った。Xで「私のWBCが終わりました。本当に関わらせてもらって嬉しかったです。ありがとうございます。ただ、拙いMCになってしまった事は申し訳ありません 精進します！！！」と書き出した。

続けて「そして日本チームの皆様には改めて お疲れ様でしたとお伝えしたいです。そしてゲストで来てくださった豪華すぎる 皆々様！色々と教えてくださりありがとうございます また野球というのがより一層深いものとなりました」と感謝。日本ラウンドでハイタッチ失敗に終わっていた元阪神の糸井嘉男氏については「そしていつかどこで糸井さんとお疲れ様タッチしなきゃです笑」とつづった。

「嵐」は5月31日をもって活動終了。今ツアーは北海道3公演を皮切りに、東京、愛知、福岡、大阪と4都市のドーム会場を回り、5月31日の東京ドーム公演で約27年間の活動にピリオドを打つ。嵐は開幕前の4日、新曲「Five」をリリースしている。