１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円７０銭前後と前日午後５時時点に比べ５０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８３円２５銭前後と同２０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５８円９０銭前後で推移していたが、同５０分過ぎに１５９円１０銭台まで上昇した。ただ、その後はドル売り・円買いが強まり午後２時２０分過ぎには１５８円６５銭近辺まで下落した。原油の指標であるＷＴＩ価格は、この日の時間外取引で１バレル＝９２．４ドル前後と１７日の清算値から３ドル強値を下げた。ホルムズ海峡をタンカーが通過していると伝わったことなどから、原油安が進んだ。「有事のドル買い」でドル高が進んでいただけに、原油安を背景にドル売りが優勢となった。また、今晩は米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果が発表され、その内容も注目されている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５４５ドル前後と同０．００５０ドル程度のユーロ高・ドル安で推移している。









出所：MINKABU PRESS