日本パレットプール <4690> [東証Ｓ] が3月18日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の最終利益(非連結)を従来予想の2億9200万円→1億2700万円(前期は3億1000万円)に56.5％下方修正し、減益率が5.8％減→59.0％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の最終損益も従来予想の1億4000万円の黒字→2500万円の赤字(前年同期は1億3000万円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月18日に公表した「日本パレットレンタル株式会社による当社株券等に対する公開買付けの結果並びに、親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けが成立したことに伴い、関連するアドバイザリー費用その他の諸費用を公開買付関連費用として特別損失に計上する見込みとなったことによるものです。

