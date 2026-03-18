18日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数429、値下がり銘柄数135と、値上がりが優勢だった。



個別ではインフォメティス<281A>、令和アカウンティング・ホールディングス<296A>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、ステラファーマ<4888>、アスタリスク<6522>など6銘柄がストップ高。Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>は一時ストップ高と値を飛ばした。アストロスケールホールディングス<186A>、ブレインズテクノロジー<4075>、ＱＰＳホールディングス<464A>、ＱＤレーザ<6613>、タカヨシホールディングス<9259>など6銘柄は昨年来高値を更新。ジェリービーンズグループ<3070>、マイクロ波化学<9227>、ｔｒｉｐｌａ<5136>、アクセルスペースホールディングス<402A>、ＡｌｂａＬｉｎｋ<5537>は値上がり率上位に買われた。



一方、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、笑美面<9237>がストップ安。フラー<387A>、インフキュリオン<438A>、スマレジ<4431>、ＢＲＡＮＵ<460A>、ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス<7674>など6銘柄は昨年来安値を更新。学びエイド<184A>、ファンペップ<4881>、ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<3491>、坪田ラボ<4890>、クラシコ<442A>は値下がり率上位に売られた。



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