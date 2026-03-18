18日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比25.1％増の3547億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同30.5％増の2666億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 商社・卸売 <1629> が新高値。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が9.19％高、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> が7.45％高、ＮＥＸＴ 電力・ガス電力・ガス <1627> が5.89％高、ＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> が5.04％高、ＮＥＸＴ ＮＹダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジＥＴＮ <2040> が4.19％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は7.96％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は6.21％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は5.66％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 穀物上場投資信託 <1688> は5.60％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は5.16％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1539円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1593億3700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1753億3500万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が394億8100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が164億2700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が140億3900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が127億5000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が95億2200万円の売買代金となった。



株探ニュース

