WBCベストナイン

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた決勝で全日程が終了。今大会のベストナインとなる「オールWBCトーナメントチーム」には大谷翔平投手が日本勢から唯一選ばれた。ベスト8敗退から3日、飛び込んだ嬉しいニュースにファンも歓喜した。

8強敗退国からは唯一の選出だった。発表された一覧の9行目に「DH／SHOHEI OHTANI／JAPAN」の名前があった。

今大会は野手に専念した大谷は、突破を決めて出番がなかった1次ラウンド最終戦チェコ戦を除き、すべて指名打者で4試合に出場し、13打数6安打で打率.462、3本塁打、7打点、OPS1.842をマーク。初戦の台湾戦では満塁弾を放つなどの活躍を見せた。MVPとともに投手＆指名打者の3冠を達成した前回に続く快挙となった。

X上には「おめでとうございます」という祝福が殺到。「さすが」「まぁこれは当然の結果かと…」「わぁー！ 嬉しい〜」「大谷だけがベスト8止まりでも入っている」「大谷だけがベスト8止まりでも入っている」。大会最後となる超朗報にファンの喜びもひとしおだった。



（THE ANSWER編集部）