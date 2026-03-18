ケイティ・ペリーとジャスティン・トルドー元カナダ首相、遠距離恋愛を成功させるべく決意
順調交際が伝えられるケイティ・ペリーと元カナダ首相ジャスティン・トルドー。それぞれ多忙であるうえ、子どもを抱え、住む国すら違う中、関係を成功させようと強い決意を持っていたようだ。
【写真】ケイティが投稿 トルドー元カナダ首相のキュートな姿 幸せそうな2ショットセルフィーも
昨年夏に初めて交際が噂されたケイティとトルドー元首相だが、Peopleによると「当初から、お互いの人生が複雑であり、関係を維持するのは簡単ではないと理解していた」という。それでも2人は、「関係がどうなるのか見届けたいと思っており、何としても成功させようと決意していた」と関係者が明かした。
ケイティは、オーランド・ブルームとの間に5歳の娘デイジー・ダヴがおり、トルドー元首相も、2023年に破局を公表した妻ソフィー・グレゴワールとの間に、18歳の息子ザビエルと17歳の娘エラ＝グレース、12歳の息子アドリアンがいる。
ある情報筋は「2人とも、子どもたちの生活を安定させることが最優先です。ケイティとジャスティンは関係を維持するために、柔軟な対応を余儀なくされてきました。2人とも、一緒に過ごすために、時間が許す限りお互いの元に飛んでいます。遠距離恋愛は覚悟のうえでした」と語った。
ケイティは昨年12月に、世界で100近い公演を行った「ライフタイムズ・ツアー」を終えたばかりだが、さいたまスーパーアリーナで開催された東京公演にトルドー元首相が帯同するなど、2ショットが各地でキャッチされていた。
「彼女は早い段階で彼に惹かれていました。彼が本当に関心を示してくれていたからです。2人はすでに多くの実務的な段取りをこなさなければなりませんでした。それらを2人が進んで行ってきたという事実こそが、お互いのことを真剣に考えている証拠です」とこの情報筋は語っている。
なお、ケイティは先週「あなたが探している宝物はあなた自身」とメッセージを添えて、最近の出来事をInstagramでシェア。その中で、手作りカチューシャとステッキを身につけてポーズ取るトルドー元首相の姿や、2ショットセルフィー、ハロー・キティのイラストに「彼氏が用事を終えて電話出来るようになるのを待ってる」とキャプションを付けた画像などをシェアしていた。
引用：「ケイティ・ペリー」Instagram（＠katyperry）
【写真】ケイティが投稿 トルドー元カナダ首相のキュートな姿 幸せそうな2ショットセルフィーも
昨年夏に初めて交際が噂されたケイティとトルドー元首相だが、Peopleによると「当初から、お互いの人生が複雑であり、関係を維持するのは簡単ではないと理解していた」という。それでも2人は、「関係がどうなるのか見届けたいと思っており、何としても成功させようと決意していた」と関係者が明かした。
ある情報筋は「2人とも、子どもたちの生活を安定させることが最優先です。ケイティとジャスティンは関係を維持するために、柔軟な対応を余儀なくされてきました。2人とも、一緒に過ごすために、時間が許す限りお互いの元に飛んでいます。遠距離恋愛は覚悟のうえでした」と語った。
ケイティは昨年12月に、世界で100近い公演を行った「ライフタイムズ・ツアー」を終えたばかりだが、さいたまスーパーアリーナで開催された東京公演にトルドー元首相が帯同するなど、2ショットが各地でキャッチされていた。
「彼女は早い段階で彼に惹かれていました。彼が本当に関心を示してくれていたからです。2人はすでに多くの実務的な段取りをこなさなければなりませんでした。それらを2人が進んで行ってきたという事実こそが、お互いのことを真剣に考えている証拠です」とこの情報筋は語っている。
なお、ケイティは先週「あなたが探している宝物はあなた自身」とメッセージを添えて、最近の出来事をInstagramでシェア。その中で、手作りカチューシャとステッキを身につけてポーズ取るトルドー元首相の姿や、2ショットセルフィー、ハロー・キティのイラストに「彼氏が用事を終えて電話出来るようになるのを待ってる」とキャプションを付けた画像などをシェアしていた。
引用：「ケイティ・ペリー」Instagram（＠katyperry）