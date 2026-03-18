『略奪奪婚』壁に叩きつけ髪を乱暴に掴み…内田理央vs中村ゆりかの壮絶バトルにネットあ然「怖すぎ」「通報レベル」
内田理央が主演を務め、伊藤健太郎と中村ゆりかが共演するドラマチューズ！『略奪奪婚』（テレビ東京／毎週火曜深夜24時30分）の第11話が17日深夜に放送され、冒頭で千春（内田）とえみる（中村）の激しい取っ組み合いが描かれると、ネット上には「2人のキャットファイト怖すぎ」「歴史に残る」「隣人だったら通報レベル」といった反響が集まった。
【写真】衝撃展開 ナイフを手に取るえみる（中村ゆりか）
千春が不貞行為の証拠となる写真を送りつけたことから、司（伊藤）はえみるに別れを告げて行方をくらませる。その後、えみるは千春の前に姿を見せると「いるんでしょ？司くん…」と言いつつ自宅に押し入る。
半狂乱の状態で司を探し続けるえみるを見た千春は、笑いがこらえきれなくなり「あんた司に捨てられたんだぁ！ ご愁傷様！」と言い放つ。この言葉に激怒したえみるが詰め寄り「モブの癖に邪魔すんな！」と絶叫すると、千春は彼女を突き飛ばして強引に胸ぐらを掴み壁に押さえつける。そして「あんたは“お姫様”なんかじゃない。司に捨てられた他のモブと一緒」と断言する。
「あんたと一緒にすんなよ！」と突き飛ばしたえみるだったが、千春は「うっせーな！」と応戦。千春から壁に叩きつけられ髪も乱暴に掴まれたえみるは「いってぇぇぇ!!」と声を上げる。そんな彼女に千春は「私はね、あんたが大っ嫌いなの！ だから持てる時間と金、全部使ってあんたを潰すって決めたの！」と畳みかける。
その後、千春が司に写真を送ったことを理解したえみるは、さらに激怒して千春を押し倒す。そのまま馬乗りになると、えみるは千春の首を両手で締めるのだった。
第11話スタート直後に描かれた千春vsえみるの壮絶な戦いに対して、ネット上には「冒頭から修羅場すぎる」「2人のキャットファイト怖すぎ」「これは歴史に残る取っ組み合いだよ」「えみると千春のファイトシーンが圧巻」「隣人だったら通報レベル」などの声が相次いでいた。
【写真】衝撃展開 ナイフを手に取るえみる（中村ゆりか）
千春が不貞行為の証拠となる写真を送りつけたことから、司（伊藤）はえみるに別れを告げて行方をくらませる。その後、えみるは千春の前に姿を見せると「いるんでしょ？司くん…」と言いつつ自宅に押し入る。
「あんたと一緒にすんなよ！」と突き飛ばしたえみるだったが、千春は「うっせーな！」と応戦。千春から壁に叩きつけられ髪も乱暴に掴まれたえみるは「いってぇぇぇ!!」と声を上げる。そんな彼女に千春は「私はね、あんたが大っ嫌いなの！ だから持てる時間と金、全部使ってあんたを潰すって決めたの！」と畳みかける。
その後、千春が司に写真を送ったことを理解したえみるは、さらに激怒して千春を押し倒す。そのまま馬乗りになると、えみるは千春の首を両手で締めるのだった。
第11話スタート直後に描かれた千春vsえみるの壮絶な戦いに対して、ネット上には「冒頭から修羅場すぎる」「2人のキャットファイト怖すぎ」「これは歴史に残る取っ組み合いだよ」「えみると千春のファイトシーンが圧巻」「隣人だったら通報レベル」などの声が相次いでいた。