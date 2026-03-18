第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の開会式リハーサルが１８日、行われた。１回戦最後の試合となる第６日・第１試合で熊本工（熊本）と対戦する大阪桐蔭（大阪））の西谷浩一監督（５６）が、熊本工・田島圭介監督（４４）と監督対談を行った。

西谷監督の主な回答は以下の通り。

―相手チームの印象は

「伝統校中の伝統校ですし、ＯＢの方のお名前を聞いてもそうそうたるメンバーですし、３年前にお招きいただきまして、試合をしたときも礼儀ただしく選手たちがきびきびされ、本当に高校生の模範となる学校だと思います。今年のチームもバッテリーを中心に粘り強いチームだと思います」

―相手校の注目選手は？

「みなさんいい選手ですけれど、チームを束ねているのはキャプテンだと思いますので。井藤くんは、投げる方も打つ方もいい選手で、彼が活躍すればチームも乗ってくると思いますので、そこをなんとかという気持ちを持っていますし。セカンドの秋はエースではなかったとは思いますけれど、堤くんの映像を見ても非常にテンポよく、攻撃のリズムを引き寄せるピッチャーだと思います」

―自チームのキーマン

「全員だと思ってますけれども、全員だと答えにならないので。全員を束ねるキャプテン・黒川が活躍するさらに勢いに乗ると思うのでキャプテンに期待します」

―現在のチームの仕上がりは

「練習試合を終えて、昨日宿舎入りしまして。もう気持ちが高ぶって。何も言っていないですけれど、みんな勝手に五厘刈りしているので…。五厘刈りするようなことがたぶん気持ちを表すことだと。そんなことはないんですけど…。気合が入っていると思います」