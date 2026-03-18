動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」は１８日（現地時間１７日）、ＷＢＣ決勝「米国―ベネズエラ」（米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）を独占生配信した。「ＮｅｔｆｌｉｘのＷＢＣスペシャルサポーター」である嵐の二宮和也の最後のコメントがネット上で反響を呼んでいる。

試合後、大会を振り返って二宮は「この大会含めて改めて認識したのが応援する強さ」と語り、「応援する側も本当にきれいに気持ちよく応援したいなと思いました」と力を込めた。続けて「選手たちが目指す…ここに出たいと思える大会になってもらいたいですし、みんながレベルを高める大会になっていただきたいから、応援する我々が気持ちよく応援して」と明かすと、隣の渡辺謙が「勝ったり負けたりは絶対あるんです」と応じ、二宮は「それをちゃんとお疲れ様でしたと言える」と語った。

配慮のある二宮のコメントに、ネットは反応。「応援する側もきもちよく応援したいってコメントすてきだった」「二宮さんらしいコメント」「色んな所への配慮が有るコメント流石」「とても心に残りました」と称賛した。

また「二宮くんの最後のコメントにグッとくる。各国の代表選手たちへの誹謗（ひぼう）中傷などいろいろなことを耳にしていてのコメントでしょうね」「二宮くん……ＳＮＳの反応も色々見てたんだろうな、、選手への応援の仕方をやんわり伝える二宮くんもその伝え方もまた流石だった……」「ニノの最後のコメント素晴らしい！！日本に起きてる問題に触れつつ、言葉をマイルドにして伝える。触れない方がリスクはないのに、そこを分かって伝えた姿勢が最高です！！」「二宮くんの最後のコメントにグッとくる。各国の代表選手たちへの誹謗中傷などいろいろなことを耳にしていてのコメントでしょうね。スペシャルサポーターとしてとても的確な応援コメントだったと思います」と発言の意図を察した。